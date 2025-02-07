Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi için kurtarma ekibi sevk edildi haberi

Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
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