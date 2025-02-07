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Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
MEB ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: (1) haberi
Osmaneli’nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti haberi
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Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi için kurtarma ekibi sevk edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başlad...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi için kurtarma ekibi sevk edildi haberi

Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

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