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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin gövde kaynağı yapıldı haberi
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
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Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Büyükdere Caddesi'nde Maslak istikametine ilerleyen O.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları aşarak yaklaşık 10 ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Büyükdere Caddesi'nde Maslak istikametine ilerleyen O.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarındaki tel korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Çevrede önlem alan polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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