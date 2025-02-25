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Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi haberi

BURSA (AA) - Şarkıcı Gökhan Türkmen, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere farklı yaş grubundan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.Konserin ilk yarısında solo olarak konser veren Türkmen, ikinci ya...