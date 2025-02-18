Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi

Şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Hadise sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Sahneye dansçı gurubuyla çıkan şarkıcı, gecenin sonunda dansçılarıyla hayranlarını selamladı.
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