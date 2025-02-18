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Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi
Çanakkale’de palet atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi
Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi
BKM’nin çocuk oyunu “Kadife Tavşan”, 23 Şubat’ta sahnelenecek haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı haberi
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Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi

BURSA (AA) - Şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.Hadise sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.Sahneye dansçı gurubuyla çıka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi

Şarkıcı Hadise, Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Hadise sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sahneye dansçı gurubuyla çıkan şarkıcı, gecenin sonunda dansçılarıyla hayranlarını selamladı.​​​​​​​

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