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Şehir hayatını bırakan çift devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı üretiyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şehir hayatını bırakan çift devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı üretiyor haberi

BİLECİK (AA) – ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN – Kent yaşamını bırakıp Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyüne yerleşen Selin ve Erhan Erikli çifti, devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor.

Ankara Üniversitesinden 2014 yılında mezun olan 34 yaşındaki ziraat mühendisi Erhan Erikli, uzun yıllar TÜBİTAK ile KOSGEB'de evsel mantar üretim kitleri üzerine çalışmalar yürüttü. Erikli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan ve bir süre dış ticaretle ilgilenen Selin Sümerli ile hayatını birleştirdi. Eskişehir'de yaşayan Erikli çifti, 3 sene önce Bilecik'in Koyunlu köyünde 16 dönüm arazi satın alarak şehir hayatını bırakıp köye yerleşti.

Arazilerine kurdukları serada sebze ve meyveler yetiştiren çift, aynı yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurdukları “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi”nden yararlanmaya hak kazandı.

Proje kapsamında yüzde 100 hibe desteği alan çift, 110 metrekare kapalı alana sahip istiridye mantarı üretim tesisi inşa etti, içine yaklaşık 8 ton kompost (mantar üretiminde kullanılan, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ve oksijenli ortamda bozularak dönüştüğü organik gübre) ile iklimlendirme ekipmanları yerleştirdi.

Erikli çifti yıllık 8 ila 10 ton mantar üretip İstanbul ile Bursa'daki meyve ve sebze hallerine satıyor.

– “Mantarla ilgili geçmişim olduğu için bu ürün bize daha uygun geldi”

Erhan Erikli, AA muhabirine tarımsal üretim süreçlerine duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini seçtiğini söyledi.

Koyunlu'nun tarıma elverişli iklime sahip olduğunu belirten Erikli, “Araştırma sonucu burayı bulduk ve yerleştik, mutluyuz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan arkadaşlar Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nden bahsettiler. Önceden mantarla ilgili geçmişim olduğu için bu ürün bize daha uygun geldi. İstiridye mantarı için başvurduk ve kabul edildi.” diye konuştu.

Erikli, hasat başı ortalama 1 ton ürün aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

“Eylül ayında hazırlıklara başlıyoruz. Önce tesisin elektrik aksamlarına bakıp kontrol ediyoruz. Kompostları yerleştirmeden önce dezenfeksiyon yapıyoruz. Daha sonra kompostlarımız geliyor. Bir hafta sonra mantarların çıkacakları delikleri açıyoruz. Karanlık ortamda 3 hafta kuluçka süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 hafta mantarların büyümesi sürüyor. Akabinde hasat ediyoruz.”

Erikli, tesislerini büyütmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Selin Sümerli Erikli de eşi sayesinde mantarcılığı öğrendiğini söyledi.

Gün boyu çalıştıklarını anlatan Erikli, “Mantarlarımızla ilgileniyoruz. Seralarda çapalama ve ot temizliği yapıyoruz. Memnunuz, devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Önceden yaptığım meslekte çok tatmin olmuyordum. Ben de istiridye mantarını ilk defa burada denedim, daha önce tüketmemiştim. Herkese tavsiye ederim, lezzetli bir mantar.” ifadelerini kullandı.

Erikli
Mantar

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