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“Sevgili Tatbiki” isimli sergi sanatseverlerle buluştu haberi

- Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun kurucusu ve serginin küratörü Berrin Aksu: - "Sergiyle, okulumuzdan aldığımız çok boyutlu eğitimin bir hikayesini sunmak istedim"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Sevgili Tatbiki” isimli sergi sanatseverlerle buluştu haberi

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun “Sevgili Tatbiki” adlı karma sergisi, Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

1957 yılında kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermeye başladı.

Yüksek okulun mezunlarının oluşturduğu Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun kurucusu Berrin Aksu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide,102 eser yer alıyor.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin okullarına duydukları sevginin bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun adının değişmesiyle birlikte oldukça zorlandıklarını söyleyen Aksu, “Okulumuzun adı ve binası değişince sanki açıkta ve evsiz kalmış gibi olduk. Buna adapte olmak bizim için fazlasıyla zor oldu. Tatbiki'ye olan sevgimiz bizim için çok önemliydi. Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu da okulumuza duyduğumuz sevginin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bağımsız bir topluluğuz ve sergimiz, birlikteliğimizin güzel bir ürünü olarak değerlendirilmelidir.” dedi.

– “Okulumuz Bauhaus ekolüye eğitim veren, sanat ile zanaatı bir araya getiren tek okul”

Aksu, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun “Bauhaus” ekolüyle eğitim verdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bauhaus, bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Okulumuz Bauhaus ekolüyle eğitim veren ve sanat ile zanaatı bir araya getiren Türkiye'deki tek okuldur. Orada gerçekten de çok güzel bir eğitim aldık. Okulumuz bizi hem bir sanatçı hem de bir mühendis gibi yetiştirdi. Çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim aldık ve bu, okula olan bağlılığımızın da en önemli unsurlarının başında geliyor.”

Serginin ismini okula duydukları derin bağın bir ifadesi olarak “Sevgili Tatbiki” koyduklarını dile getiren Berrin Aksu, “Sergimizin ana aktörü okulumuz. Arkadaşlarımız da okula duydukları özlemi eserlerine yansıttılar. Okulumuz çok yönlü bir eğitim verdiği için sergimizde tekstilden heykeltraşlığa kadar farklı sanat dallarının yansımalarını görmek mümkün. Sergiyle, okulumuzdan aldığımız çok boyutlu eğitimin bir hikayesini sunmak istedim.” diye konuştu.

Aksu, okuldan mezun olanların sergi için büyük gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Doğrusu başlangıçta arkadaşlarımı bu işe ikna etmek için epeyce zorladım ve zorlandım. Onlar önce bunu bir 'ödev' gibi anladılar. Fakat okulumuza duyduğumuz sevgi, bizi ödev hissinden kurtaran en önemli unsur oldu. Tatbiki'li olmayan ama sergide eserleri olan arkadaşlarımız da var. Onlar da kendilerini fazlasıyla bize ait hissediyorlar ve bu bizim çok kıymetli bir durum. Sergiye katkı veren arkadaşlarımız çok önemli yerlerde yer alıyorlar ve bu okulumuzdan aldığımız eğitimin bir sonucudur.”

– “Sergi için yaptığım resimle herkesin Tatbiki'ye duyduğu özlemi anlatmaya çalıştım”

Sanatçı Hüsnü Çoruk da okuldan mezun olmamasına rağmen Tatbiki'ye karşı duyduğu sevgiden dolayı sergiye destek verdiğini ifade ederek, “Okulun öğrencisi olmamama rağmen okuldaki derslere giderdim. Bu dersler benim için çok değerliydi. Sergi için yaptığım resimle herkesin Tatbiki'ye duyduğu özlemi anlatmaya çalıştım. Özlemek çok güzel ve insani bir duygu. Sergi, Tatbiki'yi seven, kendini oraya ait hisseden ve o güzel okulu özleyen herkesin duygularının bir yansımasıdır.” dedi.

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun üçüncü sergisi olan “Sevgili Tatbiki”, 17 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sergide eserleri bulunan isimler arasında Adnan Doğan, Atilla Arısoy, Cevat Demir, Çiler İnan, Demet Yıldız Yanızca, Dilek Sert, Emel Çevikcan, Emine Zoraloğlu Gönüllü, Erdoğan Karayel, Fevzi Karakoç, Işık Gör, İlhan Özgün Gören, İsmail Hakkı Aksu, Korkut Sönmez, Yeşim Balaban, Yurdagül Eyikoçak Göçecek ve Zerrin Gürdal yer alıyor.

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