Şeyh Galib’in başyapıtı “Hüsn ü Aşk”, çizgi romana uyarlandı haberi

Şeyh Galib'in kaleme aldığı önemli eserlerden “Hüsn ü Aşk”, çizgi roman olarak Ketebe Yayınları'ndan okurlarla buluştu.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, eser, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve Ketebe Genç Dizi Editörü Aykut Ertuğrul koordinatörlüğünde, “Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından Kaderin Kalemi” başlığıyla yeniden yayıma hazırlandı.

Nazar Karacan'ın genç yetişkin okurlar için çizgi romana uyarladığı kitabın sanat yönetmenliğini Emre Karacan üstlendi.

Eserin tanıtım toplantısı, bir çizim atölyesi ve Türkiye Tasarım Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Karacan, Proje Editörü Güray Süngü'nün moderatörlüğündeki toplantıda çalışmaya dair, “Böyle bir eseri böylesine bir çizgi romana evriltme süreci aslında Aşk'ın serüveniyle birebir. Çünkü tasarlarken anlatımla aynı akışta hissediyorsunuz. Bittiğinde ve kitaba dokunduğunuzda ise o kavuşma anını tam olarak hissediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Nazar Karacan ise projenin sadece bir uyarlama olmadığını belirterek “Sevginin, hakikatin ve insanın içsel yolculuğuna dair kişisel bir keşif. Aynı zamanda geçmişle geleceğin, gelenekselle modernin buluştuğu bir köprü. Tıpkı Hüsn ile Aşk'ın birbirine kavuşması gibi.” değerlendirmesini yaptı.

Divan edebiyatının klasik dönemine damgasını vuran Baki, Nabi, Nedim ve Fuzuli gibi isimlerden sonra yaşayan ve dönemin son büyük üstatlarından olan Şeyh Galib'in, “Hüsn ü Aşk”ı henüz genç yaştayken 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde kaleme aldığı kaynaklarda belirtiliyor.