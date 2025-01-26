Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un Şile ilçesinde denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Şile Limanı'nda denizde bir cisim gören balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cismin eğitim mayını olduğu tespit edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı.

Eğitim mayını Sahil Güvenlik ve SAS ekipleri tarafından Şile açıklarında imha edildi.