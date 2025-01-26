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Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Karanfil Group’tan Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na destek haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
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Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un Şile ilçesinde denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Şile Limanı'nda denizde bir cisim gören balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cismin eğitim mayını olduğu tespit edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı.

Eğitim mayını Sahil Güvenlik ve SAS ekipleri tarafından Şile açıklarında imha edildi.

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