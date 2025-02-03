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Edirne’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi
Pendik’te yıkılan binada doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı haberi
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İstanbul’da aracıyla makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada haberi
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Şile’de motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde motosiklet taşınması cep telefonu kamerasında haberi

İSTANBUL (AA) - Şile'de, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşındığını fark eden sür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şile’de motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde motosiklet taşınması cep telefonu kamerasında haberi

Şile'de, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşındığını fark eden sürücü hemen harekete geçti.

Sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde, arıza yaptığı tahmin edilen başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşınması yer aldı.

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