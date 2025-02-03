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Şile’de motosikletin üzerinde tehlikeli şekilde motosiklet taşınması cep telefonu kamerasında haberi

İSTANBUL (AA) - Şile'de, 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerinde başka bir motosikletin taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.İlçede bulunan bir caddede seyreden motosikletle başka bir motosikletin tehlikeli şekilde taşındığını fark eden sür...