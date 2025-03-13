Sındırgı’da çocuklar için iftar programı düzenlendi haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti ve hayırseverlerin işbirliğiyle düzenlenen bu yıl 15'inci gerçekleştirilen çocuk iftarı programı düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca çocuklara bu ayın manevi bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen iftar programına, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rahmi Yörük, İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şube Başkanı Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Çocuklarla birlikte iftar yapan Özay, etkinlikteki konuşmasında, ramazan ayının önemine ve birlikteliğin gücüne vurgu yaptı.