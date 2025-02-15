SON DAKİKA
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi
Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi
Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı İstanbul’da protesto edildi haberi
Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi
Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi
Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı İstanbul’da protesto edildi haberi
Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi

Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi

İSTANBUL (AA) - Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, "Hamas'a selam, dir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi

Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi “devralma” ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, “Hamas'a selam, direnişe devam” ve “Kahrolsun siyonist emperyalizm” sloganları attı.

Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mehmet Harput, buradan ABD Başkanı Trump'a seslenmek istediklerini belirterek, “Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Harput, Filistin özgür olana dek mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano da Filistin'i güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

İlgili Haberler

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:44

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:34

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:21

KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi

Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:14

Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi

Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:00

Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:00

Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi

GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi İstanbul’da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada haberi