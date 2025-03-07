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“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi
Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi
İstanbul’da “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” düzenlendi haberi
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Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
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“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi

BİLECİK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan "Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası" Bilecik'te düzenlendi.Yeşilay'ın Bilecik Gençlik ve...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Şube Başkanlıkları ve Yeşilay Spor Kulübünün desteğiyle 81 ilde eş zamanlı yapılan “Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik'te düzenlendi.

Yeşilay'ın Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği turnuvaya 2007-2012 arası doğumlu ve 18 yaş üstü büyükler kadın ve erkek kategorilerinden olmak üzere birçok sporcu katıldı.

Yeşilay Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, AA muhabirine, turnuvanın Yeşilay'ın 105. yılında farkındalık oluşturmak üzere düzenlendiğini aktardı.

Yeşilay Spor Kulübünün basketbol, okçuluk, yüzme ve satranç branşlarında akreditasyonlarının bulunduğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

“Yeşilay Haftası dolayısıyla genel merkezimiz farklı bakanlıklarla protokol imzaladı. Amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ederek, bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Amacımız zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bağımlılıktan arınmış bir yaşam anlayışını benimsetmek. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak istedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile zararlı alışkanlıklardan bireyleri uzak tutmak istedik. Maddi ve manevi yönden gelişmelerini sağlamak istiyoruz. Kısacası bağımlılıktan uzak tutmak için spor yoluyla insanları bir araya getirmek amacımız.”

Yapılan müsabakaları ilk üç sırada bitiren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

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