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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına aldı.

Taşkın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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