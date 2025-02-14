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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla ...