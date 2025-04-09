“Stay Loop.co” içerik üreticileriyle turizm sektörünü bir araya getiriyor haberi

StayLoop.co, ulaşım, konaklama ve restoran başta olmak üzere seyahat edilen noktalardaki hizmet markalarıyla içerik üreticilerini aracısız şekilde tek bir platformda buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır faaliyet gösteren global içerik üreticisi pazarlama ajansı Stay Influence'ın girişimi olan Stay Loop, 18 ülkede edindiği deneyimlerle “barter” iş modeline yeni bir bakış açısı getiriyor.

Stay Loop'ta marka ve içerik üreticisi olarak iki farklı profil oluşturma seçeneği bulunuyor. İçerik üreticisi olarak kayıt olan kullanıcılar, kendi profillerini oluşturarak yakın zamanlarda gerçekleştirmeyi planladıkları seyahatlerini profillerindeki planlayıcıya kaydediyor.

Ardından gidilecek ülkede hizmet veren markalar durumdan haberdar ediliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen marka profesyonelleri, içerik üreticilerinin profillerini inceleyerek onlara doğrudan ulaşabiliyor. İçerik üreticileri de gidecekleri destinasyonlardaki markaları görüntüleyerek iletişime geçebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, StayLoop.co Kurucusu Orhan Beyazıt, markalar ve içerik üreticileri arasında işbirliği fırsatları yarattıklarını belirtti.

Beyazıt, dijital dünyanın, işbirlikleri için zaman ve maliyet açısından büyük bir avantaj barındırdığına dikkati çekerek, özellikle sık seyahat eden içerik üreticilerinin işbirliği yaparken kendi ülkelerindeki markalarla kısıtlı kalmasının dezavantaja neden olduğunu aktardı.

Kendilerinin de bu noktada devreye girdiklerini ve seyahat edilen destinasyonlardaki markaları, hedef kitlesinin bulunduğu ülkelerdeki içerik üreticileriyle buluşturduklarını vurgulayan Beyazıt, “İnfluencerların yolculuklarını işbirliği fırsatlarına dönüştürerek hizmetlerini ve hikayelerini potansiyel müşterilerine kendi dillerinde sunma şansı yaratıyoruz.” ifadesini kullandı.

– “Influencerlar işbirliklerini platform üzerinden doğrudan gerçekleştirebilecek”

18 ülkede edindikleri deneyim dolayısıyla, geniş bir uluslararası influencer ağı olduklarının altını çizen Beyazıt, şöyle devam etti:

“Bu süreçte Türkiye'ye gelen yabancı influencerlar, konaklayabilecekleri otelleri, merkezimiz olan Dubai'den diğer ülkelere giden influencer da barter yapabilecekleri otelleri bizden talep ediyordu. Adeta bir döngüye dönüşen bu durumu çözmek için yazılım fikrimizi projelendirerek kısa sürede B2B bir platforma dönüştürdük. Influencerlar artık seyahatlerinden önce hangi markaların işbirliği anlaşmalarına açık olduğunu kolayca görebilecek. Oteller, havayolları, restoranlar, araç kiralama şirketleri veya aktiviteler için markalarla tek tek görüşmek yerine, zaman ve efor kaybı yaşamadan iş birliklerini yönetebilecek. Aynı şekilde, turizm sektöründeki markalar da hangi influencerların hangi tarihlerde bölgelerine geleceğini izleyebilecek ve onların ihtiyaçlarına yönelik iş birliklerini platform üzerinden doğrudan gerçekleştirebilecek.”

– “Entegre olmuş bir marka zinciri oluştu”

Girişimlerinin tohum aşamasında olduğuna işaret eden Beyazıt, iki hafta gibi çok kısa bir sürede ilk kullanıcılarını platforma dahil etmeye başladıklarını bildirdi.

Beyazıt, henüz tanıtım çalışmalarına yeni başlamalarına rağmen, yüzlerce global içerik üreticinin, şimdiden bekleme listelerine kayıt olduğuna dikkati çekerek, bu durumun platforma duyulan ihtiyacın ve ilginin büyük olduğunu gösterdiğine değindi.

Stay Loop'u sektörün büyük problemlerine çözüm sunan bir platform olarak daha ileriye taşımaya kararlı olduklarına dikkati çeken Beyazıt, Voyage Provocateur adıyla bilinen hesapla içerik üreticisi Marta'nın Türkiye seyahat planını StayLoop.co profili üzerinden oluşturduğunu ve çok kısa sürede bu seyahatin her adımına entegre olmuş bir marka zinciri oluştuğunu aktardı.

Beyazt, ilgili seyahatin kendileri içinde bir test niteliği taşıdığını paylaşarak, “Seyahat boyunca Marta'yı yalnız bırakmadık ve her adımı takip etmeye gayret gösterdik.Çünkü bu bizim için de bir test oldu. Her şey planladığımızdan çok daha iyi gerçekleşti. Hem markalarımızdan hem de Marta'dan aldığımız dönüşler, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi.” değerlendirmelerinde bulundu.