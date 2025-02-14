STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve taktik mini insansız hava araçları (İHA) sistemlerini, NAVDEX Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, bu yıl 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Körfez bölgesinin önemli savunma fuarlarından NAVDEX 2025'e katılım sağlayacak.

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk donanmasına teslimini gerçekleştirdiği MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni “TCG İSTANBUL”u (F-515) fuarda sergileyecek.

Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı “STM500”, Türkiye'nin milli korvet projesi “Ada Sınıfı”, “Lojistik Destek Gemisi” ve “STM MPAC Hücumbot” da fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan, insansız otonom sualtı aracı (İOSA) “STM NETA” da ilk kez bir yurt dışı fuarında yerini alacak.

Taktik mini İHA üzerine Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiği Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı “KARGU”yu, anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığıyla fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü “İHA TOGAN” ile mühimmat bırakan “İHA BOYGA”yı da Körfez bölgesiyle buluşturacak.

– “Geniş bir yelpazede milli çözümler geliştirdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayisinin, yenilikçi çözümleri ve mühendislik kabiliyetleriyle uluslararası arenada adından söz ettirdiğini belirtti.

STM olarak, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde, askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri ve komuta kontrol kabiliyetleriyle geniş bir yelpazede milli çözümler geliştirdiklerine değinen Güleryüz, şunları kaydetti:

“Son dönemde Portekiz ve Malezya'ya gerçekleştirdiğimiz deniz araçları ihracatımızla, donanmaların güvenilir ortağı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Sahada kanıtlanmış taktik mini İHA sistemlerimizi 10'dan fazla ülkenin envanterine katarken, NATO'ya yazılımda ileri teknolojiler kazandırıyoruz.”

Güleryüz, “Körfez bölgesinin önemli fuarlarından NAVDEX 2025'te dost ve müttefik ülkelere milli teknolojilerimizi tanıtırken, mühendislik gücümüzle, yeni güçlü işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.