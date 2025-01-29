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Tekirdağ köftesinin ustaları AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi
Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi
Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı haberi
Borsa İstanbul’da gong Mopaş için çaldı haberi
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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

SAKARYA (AA) – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Sarıbıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde oyunu Murat Şengül'ün “Halkın gücü” karesinden yana kullanan Sarıbıyık, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon imzalı “Kurtarılan can” karesini seçti.

Sarıbıyık, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri” isimli fotoğrafını tercih ederken, “Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler” ile Bestami Bodruk'un “Kar eğlencesi” karelerine, “Spor” kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın objektifine yansıyan “Şükür” fotoğrafına oy verdi.

Rektör Sarıbıyık, Anadolu Ajansına dünyada olup bitenleri gerçek fotoğraf ve haberlerle dünyaya duyurduğu için teşekkür ederek, çalışanlarında başarı ve kolaylıklar diledi.

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