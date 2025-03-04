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Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
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Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı haberi

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eriş'in, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Uluslararası 59. Tekirdağ Kiraz Festivali'nin bütçesinin belirlenmesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Caddesi'nin isminin Kadriye Nazif Gölge Caddesi olarak değiştirilmesi komisyona havale edildi.

Ayrıca şubat ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

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