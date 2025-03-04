Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı haberi

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eriş'in, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Uluslararası 59. Tekirdağ Kiraz Festivali'nin bütçesinin belirlenmesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Caddesi'nin isminin Kadriye Nazif Gölge Caddesi olarak değiştirilmesi komisyona havale edildi.
Ayrıca şubat ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.
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