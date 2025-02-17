Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını Balkan ülkelerine taşıyacak haberi

Sultangazi Belediyesi, ramazanda Yunanistan ve Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde iftar sofraları kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi, sınırın diğer tarafında Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde gönül bağlarını pekiştirmek için harekete geçti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ramazan boyunca Balkanlarda iftar sofralarının kurulması için Bulgaristan ve Yunanistan'a ziyaretlerde bulundu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde birtakım temaslarda bulunan Dursun, Sultangazi Belediyesi'nin bölgede gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, Balkan coğrafyasında yaşayan Türklerle ramazan ayında iftar sofralarında buluşacaklarını ifade etti.