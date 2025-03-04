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Sakarya’da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı haberi
Eceabat’ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu haberi
Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı haberi
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Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, motosikletin devrilmesi sonucu ayağı kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı.Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden R.A. idaresinde 34 GEU 260 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.İhbar üzerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

Sultangazi'de, motosikletin devrilmesi sonucu ayağı kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden R.A. idaresinde 34 GEU 260 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayağının kırıldığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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