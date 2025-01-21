SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi

İSTANBUL (AA) – SuperFresh'in yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyası lezzet, pratiklik ve bereket temalarıyla tanıtıldı.

Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, SuperFresh'in geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımının öne çıktığı “Dolapta Ne Var?” kampanyasının ayrıntıları İstanbul'da düzenlenen etkinlikte paylaşıldı. Etkinlikte, dondurulmuş gıdanın sağladığı kolaylıklar vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, şirketin sürdürülebilir bir gelecek için AR-GE ve yeniliklere yatırım yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Altınkılınç, dondurulmuş gıdada ilk kez “En Sevilen Marka (LoveMark)” seçilen SuperFresh için 2024'ün yenilik ve iletişimde ilklere imza attıkları bir yıl olduğunu ifade etti.

Geçen yıl SuperFresh markasıyla tüketicilere yaklaşık 50 yeni ürün sunduklarını belirten Altınkılıç, markanın tonaj büyümesi ile ciro artışında önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Altınkılıç, “SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve üç kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar liralık bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu. Tüketicilerin lezzet, kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayan dondurulmuş gıda 'geleceğin gıda kategorisi' olarak önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Kerevitaş Pazarlama Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Gülizar Öcal Doğan da pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici içgörülerini ve yükselen trendleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Doğan, 2025'te SuperFresh ile odak alanlarının iletişim, yenilik ve ulaşılabilirlik olacağına değinerek, şunları kaydetti:

“Yeni iletişim kampanyamız 'Akşama ne yiyeceğiz?' ya da 'Dolapta yemek yapmak için ne var?' gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kampanyamızın çıkış noktası oldu. 'Dolapta Ne Var?' ile yenilikçi ve geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra 'güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, pratiklik, erişilebilirlik ve liderlik' değerlerimizle tüketiciye sesleniyoruz.Tasarrufu mümkün kılan ürünlerimiz sayesinde de 'dolapta tarladaki tazelik ve lezzetin yanı sıra bereket var' diyoruz. Tüketicilerin, pratik, lezzetli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere dolaplarında yer verdiklerini biliyoruz. Bu yüzden 'tüketicilerimizin dolabında ne varsa bizim dolabımızda da o var' diyoruz ve beklentilerine 'Dolapta SuperFresh Var' diyerek yanıt veriyoruz.”

Şef Refika Birgül ise SuperFresh'in, dondurulmuş gıdaların pratikliğini ve gıda israfıyla mücadeledeki rolünü ön plana çıkaran güvenilir bir marka olduğunu dile getirdi.

Birgül, SuperFresh'in ham madde seçiminden son tüketiciye ulaşana kadarki yolculuğunda her aşamayı titizlikle ele aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik konusunda da öncü olan SuperFresh, tarladan sofraya gıda israfını önlemek amacıyla, benim de desteklemekten mutluluk duyduğum pek çok sorumlu çalışmaya imza atıyor. Daha önce dondurulmuş gıdalarla ilgili farkındalığın artırılması ve tüketicilere doğru bilgilerin ulaştırılması amacıyla, SuperFresh'in tarladan başlayıp tabaklara ulaşan yolculuğunu, 'SuperFresh Bi' Yolculuk' isimli kampanyayla birlikte anlatmıştık. Şimdi de SuperFresh ürünleriyle dolabımızda bereket, lezzet ve pratiklik var diyoruz.”