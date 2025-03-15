SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, CivilCon 2025’te konuştu: haberi
Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yalova’da firari hükümlü yakalandı haberi
Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa’da konuştu: haberi
Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi
Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, CivilCon 2025’te konuştu: haberi
Türk Yıldızları, Çanakkale’de selamlama uçuşu yaptı haberi
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yalova’da firari hükümlü yakalandı haberi
Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa’da konuştu: haberi
Bilecik’te ceviz ve badem fidanları toprakla buluşturuldu haberi
Sıcak havayı değerlendiren bazı İstanbullular denize girdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen Azerbaycan Anıtı'nda, "Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu" anma etkinliği düzenlendi.Tür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi

Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen Azerbaycan Anıtı'nda, “Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu” anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çanakkale İl Başkalığı'nca düzenlenen “Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu” etkinliği kapsamında Şehitlik Abidesi ve Azerbaycan Şehitleri Abidesi ziyaret edildi.

Azerbaycan Şehitleri Abidesi önünde düzenlenen anma törenine yaklaşık 120 öğrenci katıldı.

Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler yad edildi, ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet marşları seslendirildi.

Daha sonra bölgedeki şehitlikler ziyaret edilip dualar okudu.

Törene katılan TADEF Başkanı Adalet Turan, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Semih Ceylan, Tarihçi-araştırmacı Dilqem Ahmed etkinlikte birer konuşma yaptı.

TADEF basın sözcüsü Sefer Karakoyunlu'nun yaptığı basın açıklamasının ardından program sona erdi.

İlgili Haberler

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 15:20

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı haberi

Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti haberi
Yerel
15 Mart 2025, 15:10

Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti haberi

Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 15:00

Kocaeli’de 8 milyon makaron ele geçirildi haberi

İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
15 Mart 2025, 14:30

İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi

Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 14:20

Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi

“Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi “Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi