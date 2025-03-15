Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi

Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen Azerbaycan Anıtı'nda, “Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu” anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çanakkale İl Başkalığı'nca düzenlenen “Çanakkale'den Karabağ'a Uzanan Zafer Yolu” etkinliği kapsamında Şehitlik Abidesi ve Azerbaycan Şehitleri Abidesi ziyaret edildi.

Azerbaycan Şehitleri Abidesi önünde düzenlenen anma törenine yaklaşık 120 öğrenci katıldı.

Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler yad edildi, ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet marşları seslendirildi.

Daha sonra bölgedeki şehitlikler ziyaret edilip dualar okudu.

Törene katılan TADEF Başkanı Adalet Turan, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Semih Ceylan, Tarihçi-araştırmacı Dilqem Ahmed etkinlikte birer konuşma yaptı.

TADEF basın sözcüsü Sefer Karakoyunlu'nun yaptığı basın açıklamasının ardından program sona erdi.