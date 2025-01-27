SON DAKİKA
Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi
Kocaeli’de sanayici 17 milyon metreküp suyu “geri kazanım”dan kullandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti haberi
Turkcell’in yapay zeka odaklı 5G projesine TÜBİTAK’tan destek haberi
Vodafone Business, Red Enerji’yle Baydöner’in dijital dönüşüm ortağı oldu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Erdal Şahan görevine başladı haberi
Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor’da hedef “transfer tahtası”nı açmak haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi
Kocaeli’de sanayici 17 milyon metreküp suyu “geri kazanım”dan kullandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti haberi
Turkcell’in yapay zeka odaklı 5G projesine TÜBİTAK’tan destek haberi
Vodafone Business, Red Enerji’yle Baydöner’in dijital dönüşüm ortağı oldu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Erdal Şahan görevine başladı haberi
Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor’da hedef “transfer tahtası”nı açmak haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi

ÇANAKKALE (AA) – BURAK AKAY – Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 15 Haziran ve 15 Ağustos'ta çıkan büyük orman yangınları sonrası bölgede “güvenlik kuşakları” oluşturulması planlandı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan bölgesinde geçen yıl çıkan 2 yangında, yaklaşık 1300 hektar orman ve bozuk araziyi kapsayan alan zarar gördü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alınan yangınların ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda bölgedeki olası yangınların çıkma riskinin en aza indirilmesi, savaş alanlarının ve bölge halkının zarar görmelerinin engellenmesi planlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, küresel ısınmanın dünyanın önemli bir gerçeği olduğunu söyledi.

Hem dünyada hem de Türkiye'de küresel ısınmayla beraber yangın tehlikesinin daha da arttığını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl maalesef Çanakkale tarihi alanında yangınlar yaşadık. Tabii bu yangınlar bizim canımızı çok yaktı, çok acıttı. Çok şükür söndürüldü. Ama tabii birçok orman varlığı yok oldu. Özellikle tarihi alan bölgesi çok çok önemli bizler için. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak yeni yılda yangın tehlikelerine karşı nasıl tedbir alabiliriz, nasıl daha çabuk önleyebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz.

Bir taraftan da yanmış orman alanlarında tekrar eski doğal haline nasıl getirebiliriz onun çalışması içerisindeyiz. Bununla ilgili toplantılar istişare ediyoruz. Hem orman teşkilatımız, hem mülki idaremiz, hem ilgili kurumlar, kolluk kuvvetleri, tarihi alan başkanlığı, üniversite ve tarihçiler, bilim adamları, bölge halkı ve muhtarlar ile yanan bölgelerle alakalı bundan sonra ne yapabiliriz ve yangına karşı nasıl tedbirler alabiliriz bunu planlıyoruz.”

– “Yeni dönemde orman yangınlarına karşı hazırlıklıyız”

Tarihi Alan bölgesinde yangından zarar gören bölgelerle alakalı eski doğal görünüme kavuşması için bir çalışma içerisinde olacaklarına işaret eden Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii tarihi alanın doğal bitki örtüsünün maki olduğunu da unutmayacağız. Çünkü hem savaş zamanında hem sonrasındaki tarihi gerçekler, tarihi alanda çok yoğun çam varlığı olduğunu gösteriyor. Çamın da tarihi alan bölgesinin doğal bir bitkisi olmadığı kanaatine varıldı. Yeni dönemde orman yangınlarına karşı hazırlıklıyız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem yangın ekipmanlarımızı artırıyoruz hem de güvenlik kuşakları oluşturuyoruz. Allah korusun ziyaretçilerin yoğun olduğu bir dönemde yangın çıktığı anda nereden kaçabiliriz, nereden tahliye edebiliriz, nereyi kullanabiliriz, nasıl yangın güvenlik kuşakları oluşturabiliriz bunu planlıyoruz. Şu anda bu çalışmanın içerisindeyiz.”

Kaşdemir, Cumhurbaşkanlığının da desteğiyle yeni bütçelerle yangına daha hızlı müdahale edecek ve olası yangınlar sırasında insanları ve burada bulunan canlıları tahliye edebilecek yeni yangın yolları ve yeni toplanma alanları da oluşturacaklarını anlattı.

Bu kapsamda planladıkları güvenlik kuşaklarının köylerin etrafını da saracağını vurgulayan İsmail Kaşdemir, “Tarihi Alan'da kapsamlı bir güvenlik kuşağı oluşturmayı arzu ediyoruz. Çünkü tarih alanındaki birçok köy orman içerisinde. Çanakkale'nin kuvvetli rüzgarı da malum. Bu rüzgarda nasıl köylerimizi koruruz bunun çalışması içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

– “Savaş alanını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu altındayız”

Yangının gerçekten artık hem dünyanın hem Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyleyen Kaşdemir, “Temenni ediyoruz ki yangınlarla inşallah bir daha karşılaşmayız. Ama bir taraftan da tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Yine Çanakkale tarihi alanı dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve en iyi doğal zenginliği olan doğal bitki örtüsü olan bir alan olarak korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı, Çanakkale zaferlerinin kazanıldığı bir yer. Her karışında o büyük kahramanların izlerini görmemiz mümkün ve biz de bu korunmuş savaş alanını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğu altındayız.” diye konuştu.

Kaşdemir, şöyle devam etti:

“Tarihi Alan Başkanlığı olarak hem yangına karşı tedbirlerimizi artıracağız hem de yangın sırasında en ufak bir yaralanmaya ve Allah korusun can kaybına mahal vermemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda hem kamu kurumlarımızın hem orman teşkilatımızın, bölge halkının da desteğini yakından hissediyoruz. Çünkü Çanakkale bizim ortak değerimiz. Tarihi alan bu milletin ortak paydası. Biz Çanakkale tarihi alana inşallah gözbebeğimiz gibi bakacağız, koruyup kollayacağız.”

Alan
Bölge
Orman
Tarihi Alan
Yangın

İlgili Haberler

Tekirdağ’da motosiklet denetimleri sürüyor haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 11:20

Tekirdağ’da motosiklet denetimleri sürüyor haberi

Kocaeli, Bartın ve Düzce’de sis etkili oldu haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 11:20

Kocaeli, Bartın ve Düzce’de sis etkili oldu haberi

Edirne’deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 11:04

Edirne’deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı haberi

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 10:24

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Ocak 2025, 00:16

Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi

Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 23:56

Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi

“The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi “The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi Ayasofya-i Kebir Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlendi haberi Ayasofya-i Kebir Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlendi haberi