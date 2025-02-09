Tarımın “Silikon Vadisi” olacak İTTM, proje başvurularıyla hayata geçiyor haberi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ve KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Destek Programı kapsamında faaliyet gösterecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), proje başvurularını almaya başladı.

“Akıllı Tarım Teknolojileri” odağında hayata geçirilen söz konusu projeye ilişkin basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, akıllı tarım uygulamalarının, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünlerle test edilebileceği ve geliştirilebileceği tematik inovasyon programına başvuruların başladığı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü enstitülerinden İzmir'in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yer alan İTTM'de, tarım teknolojilerinin, özel sektör, kamu, akademi ve tarımsal üretici ve işleyicilerle geliştirilmesi hedefleniyor.

İTTM internet sitesi aracılığıyla başvurulan projeler, değerlendirme kurulu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda, TEKMER İcra Komitesi tarafından TEKMER'de yer almaya ve yürütülmeye uygunluk onayını almasının ardından teşvik ve desteklerden yararlanmaya başlayacak.

Tarımda bilişim teknolojileri odağında araştırma, geliştirme veya ürün, süreç, hizmet yeniliği içeren teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri, proje sahibi girişimci işletmeler, bu işletmelerin AR-GE faaliyetlerine destekleyici hizmet sunabilecek firmalar, araştırmacılar, tarım ve tarım makineleri üreticileri de İTTM içerisinde faaliyet gösterebilecek.

Söz konusu projeye kabul edilecekler, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurlarından faydalanabilecek.

– “Merzekin resmi açılışı bahar aylarında yapılacak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türk tarımında dijital dönüşümün ülke için en önemli yapısal reformlardan biri olduğunu belirtti.

Kestelli, sektörün tüm sorunlarını, eksikliklerini, ihtiyaçlarını ve geleceğe dair yapılması gerekenleri sektörün paydaşlarıyla konuşarak belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemiz tarımının planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var. Üretim miktarıyla dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye'nin bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk.”

İTTM'yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ile iletişim odaklı teknolojik tarımı ön plana çıkararak, tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek için kurduklarını anlatan Kestelli, projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kestelli, İTTM'nin sektörde yön belirleyen bir kurum olacağını vurgulayarak, resmi açılışı bahar aylarında yapılacak merkezin tarımın “Silikon Vadisi” olacağını belirtti.