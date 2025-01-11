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Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
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GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü
İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
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Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) – Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” konseri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Etkinlikte, repertuvardan sahne dekoruna kadar koreografiler, taş plak dönemine teatral bir atmosfer olarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim katıldı.

TRT Türk sanat müziği sanatçısı Burcu Göktürk konserde solist olurken, şarkılara Musiki Eğitim Vakfının saz sanatçıları eşlik etti. Çelloda Volkan Ertem, kanunda Serkan Halili, kemençede İremnur Yaşar, tanburda Ahmet Yağmur Kucur ve piyanoda Baturay Yarkın yer aldı.

Koreografisini Ertuğrul Akkök'ün hazırladığı programda, oyuncu Beril Pozam sunum yaptı.

Konserin repertuvarında 1920 ve 1930'lu yıllarda taş plaklara kaydedilmiş ancak zamanla unutulmuş şarkılar seslendirdi. Bu eserler, Musiki Eğitim Vakfı sanatkarları Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur'un uzun yıllara dayanan titiz çalışması sonucunda notaya alınarak gün yüzüne çıkarıldı.

Musiki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya ev sahipliğinde, Türk sanat müziği kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konser, sanatseverlere ücretsiz olarak sunuldu.

Sanat

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