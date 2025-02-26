TBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği arasında mutabakat metni imzalandı haberi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) arasında iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla mutabakat metni imzalandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile APLA ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, imza töreninden önce “Türkiye-Filistin Yerel Yönetimleri Diyalog ve İş Birliği Toplantısı” başlığıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

İmamoğlu, savaşın yükünü yerel yönetim anlamında sırtlanan Filistinli belediye başkanlarını İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Filistin halkının temsilcilerinin meşakkatli gündemini, zor süreçlerini takip etmekteyim. Türkiye ve Filistin arasındaki köklü ilişkiler, ortak tarihi olduğu kadar tarihi haksızlıklara meydan okuyan, güçlü dayanışma ruhuna dayanır. Son 16 yıldır Gazze'de yaşanan yıkım ve insanlık trajedisi ve bugünkü kırılgan ateşkes, hepimize kalıcı barış, istikrar ve adaletin gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve adalete dayanan barış ve istikrarın sadece Gazze için değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için de elzem olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Filistinli kardeşleri için seslerini yükseltmeye her platformda devam edeceklerini dile getirdi.

– “Ortak projeler geliştirerek belediyelerimize yeni finansal kaynaklar yaratmayı amaçlıyoruz”

Filistin'de sürdürülebilir barış ve refah inşa etmek için yerel yönetimlerin de rolünün büyük olduğuna işaret eden İmamoğlu, yerel yönetimlerin gerginlikleri, kutuplaşmayı ve özellikle nefret tohumlarını engelleyebileceğini ve bu yolda çok büyük katkılar sunabileceğini aktardı.

İmamoğlu, bu anlaşmayla Filistin ve Türkiye yerel yönetimleri arasında yeni işbirliği dönemini güçlü şekilde başlatacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) önemine dikkati çeken İmamoğlu, “Bölgedeki belediyelerin küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmak ve yerel yönetimleri uluslararası alanda daha görünür hale getirmek amacıyla faaliyet gösteren MEWA aracılığıyla Filistin belediyelerinin uluslararası fonlara erişim imkanlarını genişletmeyi, ortak projeler geliştirerek belediyelerimize yeni finansal kaynaklar yaratmayı da işbirliği içerisinde amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

– “İmkansızlıkların üstünde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz”

Abdul Karim Al-Zubaidi de misafirperverliğinden dolayı İmamoğlu'na teşekkür ederek, Filistinli belediyelerin toplantının öneminin farkında olduğunu kaydetti.

Jenin ve Tulkarm belediye başkanlarının da toplantıya katıldığını anımsatan Al-Zubaidi, “Bu iki kent, İsrail saldırısı altında yıkımı yaşıyor. Biz sadece bugünlerde değil, 1948'den beri bazen bütün dünyanın gözleri önünde bazen de gizli katliamlara maruz kalıyoruz. Bu katliamlar, Filistin'in kimliğine yapılan saldırılardır. Bu toplantıya, Kudüs'ün belediye başkanlarının da katılmasını değerli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

Kendi belediyelerinin yaptığı işlerin, dünyanın diğer belediyelerinin yaptıklarından farklı olduğunu söyleyen Al-Zubaidi, şunları dile getirdi:

“Bizim belediyelerimiz, kendilerinden beklenen işlerin yanı sıra hükümetlerden beklenen işleri de kıt kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor. İmkansızlıkların üstünde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Savaş esnasında Gazze Belediyesini düşünün. Savaşa rağmen bir taraftan da çöpleri toplamanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir önceki belediye başkanı öldürüldü. Beklentimiz, birliğimizin çok daha aktif rol almasıdır. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da beklentimiz, aramızdaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve yardımların artırılması isteğimizdir. Bu konular üzerinde çalışacak ekibimiz var. Uluslararası alanlarda Filistin ve Filistinli belediyelere yardımların esirgenmemesini arzu ediyoruz.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ile Al-Zubaidi arasında yerel yönetimler arasındaki işbirliklerinde önemli dönüm noktasını teşkil edecek mutabakat metni imzalandı.

İmamoğlu, Al-Zubaidi ve beraberlerindeki heyet, daha sonra aile fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, “Sizi Filistin'de görmek istiyoruz.” diyen Al-Zubaidi'nin davetine, “Evet, kesinlikle istiyorum, olabildiğince en yakın zamanda.” yanıtını verdi.

İmza töreninde ve sonrasında sürecek etkinliğe, APLA üyesi toplam Filistinli 12 belediye başkanı katıldı. TBB'yi ise Genel Sekreter Suat Yıldız temsil etti.