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Çanakkale kamp ve karavan turizminde pilot bölge olmak istiyor haberi
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi
İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 100 litre sahte içki ele geçirildi haberi
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TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü (TDV) İzani Turan, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turan, Edirne Müftülüğü Konferans Salonu'nda il ve ilçe vakıf şubelerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği istişare toplantısına katıldı.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu ve Turan toplantıda vakfın faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Turan, Aksu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Turan, Edirne'de yapımı devam eden Hafızlık Kur'an Kursu ve Dini İhtisas Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceleyerek Aksu'dan bilgi aldı.

Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının tamamlanmasına yönelik bağışta bulunan hayırsever Erdoğan Abalı ile bir araya gelen Turan, Abalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Edirne

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