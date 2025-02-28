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TDV Sakarya arama kurtarma ekibi AFAD tarafından akredite edildi haberi
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TDV Sakarya arama kurtarma ekibi AFAD tarafından akredite edildi haberi

- İl Müftüsü Mehmet Aşık: - "Biz hazır olmalıyız, hazır olacağız. İhtiyaç olması durumunda ekibimiz göreve koşarak gidecek"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TDV Sakarya arama kurtarma ekibi AFAD tarafından akredite edildi haberi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite edildi.

TDV Sakarya arama kurtarma ekibini oluşturmak için 1 yıl önce 97 gönüllü, AFAD koordinesinde ve TDV Denizli arama kurtarma ekibinin rehberliğinde temel eğitim almaya başladı.

Teorik ve uygulamalı eğitimler ile tatbikata katılan vaiz, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler, müezzin kayyım ve müftülük personelinden oluşan 97 kişilik ekipten 1'i sağlık çalışanı olmak üzere 31'i AFAD onayıyla profesyonelleşti.

– “Allah ekibimize ve diğer ekiplere ihtiyaç duyulacak afetlerden korusun”

İl Müftüsü Mehmet Aşık, AA muhabirine, gönüllülerin eğitiminde göçük altındaki binalara girme ve çıkma ile yardım etme gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akredite olan gönüllüleri tebrik eden Aşık, “Sakarya'da kamu kurumlarından ilk tamamlayan kurumumuz ve gönüllülerimiz geçtiğimiz hafta akredite oldular. AFAD tarafından ciddi ve çetin sınavdan geçtiler. Hatta kar yağışı altında soğuk ortamda bu sınavı verdiler. Tam not alıp, sınavı geçtiler.” diye konuştu.

Aşık, ülkenin ve bölgenin deprem kuşağında olduğunu işaret ederek, “Biz hazır olmalıyız, hazır olacağız. İhtiyaç olması durumunda ekibimiz göreve koşarak gidecek.” dedi.

Gönüllülere özel elbise ve ekipman temin ettiklerini aktaran Aşık, hayırseverlerden de malzeme alımı konusunda destekte bulunmalarını istedi.

– “Ekibimizi genişleteceğiz”

Ekip lideri vaiz Bilal Polat da ekibi genişletme hedefinde olduklarını belirterek, “Orta ve ağır arama kurtarma eğitimlerini de alacağız. Farklı ilçelerden başka ekipler de oluşturma niyetindeyiz. Ekibimizin tamamı devlet memuru. Farklı illere tayin olduğumuz zaman da TDV Sakarya arama kurtarma ekibi olarak Türkiye'nin neresinde olursak olalım koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Polat, gönüllülerin 1 yıl boyunca fedakarlıkta bulunarak çeşitli kamplar, toplantılar, tatbikatlar ve senaryolar gerçekleştirerek eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

– “Mavi Yelekliler bütün fedakarlıklarını ortaya koyan ekip”

Ekip üyesi müezzin kayyım Erdal Korkmaz ise kendilerini geliştireceklerini vurgulayarak, “TDV'nin 6 Şubat depremlerinde 'Mavi Yelekliler' diye güzel sloganı olmuştu. Gerçekten Mavi Yelekliler, milletimiz ne zaman ihtiyaç duysa sahada özveriyle çalışan ve bütün fedakarlıklarını ortaya koyan ekip. Bu ekibin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendimizi yenileyip ve geliştirip vatanımıza ve milletimize faydalı olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sakarya'da ilk olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Korkmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin birçok kademede görev yaptığını, vatandaşa hizmet olduğunda herkesin fedakarlıkla bir araya geldiğini ve bu süreci başarıyla taçlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Arama Kurtarma
Eğitim
Ekibi
Sakarya

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