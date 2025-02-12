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Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
sahibinden.com’da üst düzey atama haberi
Türk Kızılay Lapseki’de kan bağışı kampanyası başlattı haberi
Balıkesir’de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı haberi
Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi
TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı haberi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.Toprak, önceki toplantının tutanak özetini okutarak başlattığı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.

Toprak, önceki toplantının tutanak özetini okutarak başlattığı oturumda, soru önergelerini aldı.

Toplantıda gündemde yer alan, bazı alanların belediyeye tahsisi, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki tesislerinin ücret tarifelerinin güncellenmesi, Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı, kooperatif üyesi balıkçılara tekne bakım malzemesi ve kıyafet desteği yapılması gibi maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Ayrıca belediye birimlerinden gelen ve ocak ayında yapılan toplantıda Belediye İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklarda görüşülerek karara bağlandı.

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