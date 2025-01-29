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Tekirdağ köftesinin ustaları AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi
Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi
Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti haberi
Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı haberi
Borsa İstanbul’da gong Mopaş için çaldı haberi
Bursa’da Arnavut İş İnsanları Derneği’nin ikinci kuruluş yıl dönümü kutlandı haberi
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Tekirdağ köftesinin ustaları AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ köftesinin ustaları AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Coğrafi işaretli Tekirdağ köftesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Köfteciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Köfteci Ömer Özcan, “Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül'ün “Devrilen diktatör”, “Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “Geriye kalan” fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Hussain Ali'nin “Çamur deryası” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını seçen Özcan, “Spor” kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın “Abluka” fotoğrafından yana kullandı.

Murat Akyüz ise “Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül'ün “Halkın gücü”, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale'de zaman kırılması” başlıklı fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün “Av peşinde” fotoğrafına oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği “Milyonda bir” fotoğrafını seçen Akyüz, “Spor” kategorisinde tercihini Hakan Burak Altunöz'ün “Kafa topu” başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Köfteci Ahmet Yıldırım da “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Ölümcül Kanıt”, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale’de zaman kırılması” başlıklı fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın “Tek sıra” fotoğrafını oyladı.

“Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler” fotoğrafını seçen Yıldırım, “Spor” kategorisinde tercihini Hakan Burak Altunöz'ün “Kafa topu” başlıklı fotoğrafına oy verdi.

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