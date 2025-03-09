Tekirdağ Valisi Soytürk’ten şehit ailesine ziyaret haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Şehit İlker Akkaya'nın ailesini ziyaret eden Soytürk, aileyle bir süre sohbet etti.

Soytürk, anne Aysun Akkaya'ya çiçek, baba Cemal Akkaya'ya Türk bayraklı tablo hediye etti.

Şehit ailelerinin, milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu belirten Soytürk, şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade etti.

Soytürk'e ziyaretinde eşi Nurdan Soytürk eşlik etti.