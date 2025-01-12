SON DAKİKA
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
Edirne’de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
Edirne’de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’a Macar turist ilgisi

Tekirdağ’a Macar turist ilgisi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi

TEKİRDAĞ (AA) – MESUT KARADUMAN – 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında geçen yıl çok sayıda Macar turist, Tekirdağ'ı ziyaret etti.

Türkiye ve Macaristan arasında 2024'ün karşılıklı kültür yılı ilan edilmesi kapsamında geçen yıl Tekirdağ'da etkinlikler düzenlendi.

Resim sergisi, konser, panel ve Uluslararası Kiraz Festivali'nde düzenlenen Macar günü etkinlikleri için çok sayıda Macar turist kente geldi.

Etkinliklerin yanı sıra Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi, Macar Kültür Evi, Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı, 2024'te Macar ziyaretçileri kente çekti.

– “Tekirdağ'ın bilinirliliği arttı”

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, AA muhabirine, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Macarların kente yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tekirdağ'ın geçen yıl binlerce Macar turisti ağırladığını ifade eden Dalgıç, şunları kaydetti:

“Türk-Macar yılı kapsamında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık. Macar yetkililere ve ilimizde düzenlenen etkinliklerde bizlere destek olan kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Sergiler, konserler, geziler düzenlendi. Macar ziyaretçilerin ilgisi oldukça fazlaydı. Tekirdağ'ın bilinirliliği arttı, Macar dostlarımız tarafından daha iyi tanınır hale geldi. Tekirdağ, Macaristan için çok önemli bir yer. Biz nasıl ki Selanik'te Atamızın evini ziyaret ediyoruz, Macarlar da burada Rakoczi'nin evini ziyaret ediyor. Macar turistlerin gelişiyle Tekirdağ çok güzel tanındı, katma değer kazandı. Turizm açısından da önümüzdeki yıllarda Tekirdağ'da gerçekten çok güzel şeyler olacağına inanıyorum.”

– Rakoczi'nin müze evine 3 bin ziyaretçi

Rakoczi Müze Müdürü Ali Kabul de Macaristan Prensi II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı müze evi geçen yıl çoğunluğunu Macarların oluşturduğu 3 bin turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı evin Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olduğunu ve müze olarak hizmet verdiğini belirten Kabul, şunları kaydetti:

“Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülke arasından önemli etkinliklere imza atılmasına katkı sağladı. Etkinlikleri kapsamında, Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısında artış gözlendi. Tekirdağ'da anlamlı etkinliklerle Macar dostlarımızı misafir ettik. Macaristan'da da önemli programlar düzenlendi. Tekirdağ'da Macarların en çok ilgi gösterdiği yer, Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi oldu. Onun yanı sıra diğer Macar eserleri de geçen yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Macarların kente ziyareti ilimizin turizmi için de artı bir değer oluyor.”

Etkinlikler
Macar
Müze
Tekirdağ
Ziyaret

İlgili Haberler

AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi
Yerel
12 Ocak 2025, 04:56

AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi

Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Yerel
12 Ocak 2025, 02:52

Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Yerel
11 Ocak 2025, 23:16

GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü

Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Yerel
11 Ocak 2025, 23:12

Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi

Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Yerel
11 Ocak 2025, 22:04

Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi

Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Yerel
11 Ocak 2025, 20:44

Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu

Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu