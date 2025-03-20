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Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
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Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için "+1 Farkl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi

Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Vakıfta eğitim gören öğrenciler etkinlikte dans gösterisi sundu.

Ardından öğrenciler etkinliğe katılanlarla birlikte galoş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sultan Ateşoğlu, programda yaptığı konuşmada, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla özel bireylerin hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirten Ateşoğlu, güzel bir etkinlikte özel çocukların doyasıya eğlenmesinin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş de herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini aktardı.

Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, özel çocukların bu tür etkinliklerle sosyalleştiğini belirtti.

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