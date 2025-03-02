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CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenleri anma töreninde konuştu: haberi
Sakarya’da gençler ve çocuklar, Yeşilay Haftası’nda sağlıklı yaşam için gazete dağıttı haberi
Tekirdağ’da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu haberi
Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
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Tekirdağ’da 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesindeki denetimde bir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu. Araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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