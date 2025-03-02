Tekirdağ’da 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu. Araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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