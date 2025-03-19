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Bakan Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuştu: haberi
Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi
Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi
Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
CHP Genel Başkanı Özel İBB’ye ziyaretinde basın mensuplarına konuştu: haberi
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa’da temaslarda bulundu haberi
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Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda askeri araç ile iki otomobil çarpıştı.İhbarın ardından bö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda askeri araç ile iki otomobil çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü askeri personel 6 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi.

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