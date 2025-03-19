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Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda askeri araç ile iki otomobil çarpıştı.İhbarın ardından bö...