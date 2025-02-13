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Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ’un hedefi Balkan şampiyonu olmak haberi
Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Kırklareli’nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da restoran yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, radyocularla buluşmasında soruları yanıtladı: haberi
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Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 49 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Süleymanpaşa il...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da 49 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede yaptıkları aramalarda 49 bin makaron, 10 kilogram tütün ve 80 bandrolsüz puro ele geçirdi.

İşletme sahibi K.Y. gözaltına alındı.

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