Tekirdağ’da 5 firari hükümlü yakalandı haberi

Tekirdağ'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 78 yıl 6 ay hapis cezası olan A.Ş, 7 yıl 6 ay hapis cezası olan S.E, 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.U, 16 yıl hapis cezası olan S.C. ve 14 yıl hapis cezası olan S.S.K'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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