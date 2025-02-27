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Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anılıyor haberi
Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi
“Çanakkale’nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı” yapıldı haberi
Ödüllü keman virtüözü Giuseppe Gibboni, İstanbul’da müzikseverlerle buluştu haberi
Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi
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Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenledi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak ve bilişsel özelliklerini geliş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak ve bilişsel özelliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 13 okul katıldı.

Turnuva sorumlusu ve Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Müdürü Mustafa İpek, turnuva ile öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Eğlenceli geçen turnuvaya 131 öğrencinin katıldığını belirten İpek, görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

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