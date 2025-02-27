Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak ve bilişsel özelliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 13 okul katıldı.
Turnuva sorumlusu ve Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Müdürü Mustafa İpek, turnuva ile öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.
Eğlenceli geçen turnuvaya 131 öğrencinin katıldığını belirten İpek, görev alan öğretmenlere teşekkür etti.
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