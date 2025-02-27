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Tekirdağ’da “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenledi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak ve bilişsel özelliklerini geliş...