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Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ’un hedefi Balkan şampiyonu olmak haberi
Tekirdağ’da 49 bin makaron ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Kırklareli’nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da restoran yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor maçının ardından haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, radyocularla buluşmasında soruları yanıtladı: haberi
Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi
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Tekirdağ’da asayiş haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Muradiye Mahallesi'nde bir evde buzdolabının motorunun patlamasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.İhbar üzerine adrese ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da asayiş haberi

Muratlı ilçesinde buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde bir evde buzdolabının motorunun patlamasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ynagın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

– Devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde, devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Sarılar Mahallesi'nde, S.S. idaresindeki 06 CGS 681 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

– Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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