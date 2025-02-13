Tekirdağ’da asayiş haberi

Muratlı ilçesinde buzdolabının motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muradiye Mahallesi'nde bir evde buzdolabının motorunun patlamasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ynagın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Evde maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
– Devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı
Çorlu ilçesinde, devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Sarılar Mahallesi'nde, S.S. idaresindeki 06 CGS 681 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
– Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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