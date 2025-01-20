Tekirdağ’da asayiş haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Ergene'de jandarma ekiplerince 26 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Evde yapılan aramada 26 litre sahte içki ele geçirildi.
Evdeki Ö.G. gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çene Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Evde bulunan M.Ş. gözaltına alındı.
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