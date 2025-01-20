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Bursa’da otomobil çalan şüpheli yakalandı haberi
Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı haberi
İnegöl’de asker uğurluma etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Gedik, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Kırklareli’nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı haberi
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Tekirdağ’da asayiş haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da asayiş haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Ergene'de jandarma ekiplerince 26 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Evde yapılan aramada 26 litre sahte içki ele geçirildi.

Evdeki Ö.G. gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çene Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan M.Ş. gözaltına alındı.

Arama
Ele

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