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Tekirdağ’da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti
Tekirdağ’da husumetlisinin aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güngören’de aracıyla sahte içki satan zanlı yakalandı
Bursa’da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü
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Tekirdağ’da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir esnaf, öğrencilere notlarına bakmaksızın cep telefonu aksesuarları hediye etti

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satan bir esnaf, karnesini getiren öğrencilere notlarına bakmaksızın aksesuar hediye etti.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde cep telefonu ve aksesuarları satan Yusuf Zetüt, öğrencilere moral vermek amacıyla bir kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında Zetüt, karnesini getiren öğrencilerin notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarı hediye etti.

Zetüt, AA muhabirine, sömestr tatilinde bir gün süreyle öğrencilere yönelik bir kampanya düzenlediğini söyledi.

Amacının, karne notları ne olursa olsun tüm öğrencileri tatil öncesi mutlu etmek olduğunu belirten Zetüt, karnesiyle gelen öğrencilerin bazılarının cep telefonlarına kırılmaz koruyucu cam taktığını, bazılarına da cep telefonu kılıfı hediye ettiğini dile getirdi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Zetüt, “Ülkemizde öğrencilerimiz çok önemli. Ben de onların yanlarında olduğumu göstererek küçük de olsa hediyeler vermek istedim. Bir gün süreyle karnesini getiren öğrencilere, karnelerindeki notları ne olursa olsun cep telefonu aksesuarları hediye ediyorum. Bununla da onlara ara tatil öncesi moral vermek istedim.” diye konuştu.

Karne

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