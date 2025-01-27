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GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuştu: haberi
“Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi
GÜNCELLEME – Kartal’da minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı haberi
Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi
Kocaeli’de sanayici 17 milyon metreküp suyu “geri kazanım”dan kullandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
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Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Halil Sezai Özkal'dan (66) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkal'ın cenazesi, incelemenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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