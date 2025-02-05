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Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek, telefonunun ve 8 bin lirasının alındığını ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi

Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek, telefonunun ve 8 bin lirasının alındığını ileri sürerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Ekipler, yaptığı çalışma sonrası operasyonla şüpheliler M.B. ve T.Y'yi bir çiftlikte yakaladı. Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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