SON DAKİKA
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Sakarya’da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Sakarya’da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi

Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darbettiği eşi Buse Ateş Suna'nın ölümüne neden olan sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın an...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde darbettiği eşi Buse Ateş Suna'nın ölümüne neden olan sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Enis Suna, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Suna'ya kastın aşılması suretiyle öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

Avukat Onur Tatar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Sanığın ağırlaştırışmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep ettiklerini belirten Tatar, eylemin kasten öldürme olduğunu, verilen cezadan memnun olmadıklarını ifade etti.

– Olay

Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enis Suna, eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler

Bağcılar’da binada çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Yerel
11 Mart 2025, 15:34

Bağcılar’da binada çıkan yangında bir kişi öldü haberi

Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi
Yerel
11 Mart 2025, 15:14

Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi

Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi
Yerel
11 Mart 2025, 15:00

Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 14:54

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı haberi

Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
Yerel
11 Mart 2025, 14:34

Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi

Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 14:04

Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi

Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi