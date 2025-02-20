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Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Hasan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Hasan Dim, maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Savunma yapan Dim, eşiyle mutlu evliliklerinin olduğunu, onu öldürmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü eşiyle mesajlaşırken tartıştıklarını, tokat atması sonucu yere düştüğünü ve bayıldığını ileri süren sanık, olayların bu noktaya gelmesini istemediğini ifade etti.

Sanık, savunma yaptığı sırada ağladı.

Maktulün anne ve babası da sanıkla kızlarının arasının çok iyi olmadığını, zaman zaman tartışma yaşadıklarını, en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Maktul ve sanığın oğlu A.E. Dim de Adli Görüşme Odası'na (AGO) yapılan bağlantı ile pedagog eşliğinde dinlendi.

Çocuk, annesiyle zaman zaman tartışan babası hakkında şikayette bulunup bulunmama konusunda kararsız olduğunu anlattı.

Mahkemede ağladıktan sonra fenalaşan maktulün annesi ile bazı yakınları sanığa tepki gösterdikleri için salondan çıkarıldı.

Tanıkları dinleyen ve Tekirdağ Barosunun davaya katılma talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini söyledi.

Baro olarak adaletin yerini bulması için mücadele ettiklerini dile getiren Gürcün, “Buradaki amaç elbette maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve bu dava bir şekilde görülerek karara bağlanacak. Bu cinayetlerin son olmasını istiyoruz. 'Bu dava son olsun.' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avukat Ferhat Gebeş de sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu savundu.

– Olay

Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde Hasan Dim, eşi Elif Dim'i tartışma sırasında darbederek kaçmış, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Dim

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