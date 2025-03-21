Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
İki gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle balığa çıkamayan balıkçılar da denize açıldı.
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