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Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi
Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi
Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
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Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.İki gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker r...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

İki gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan balıkçılar da denize açıldı.

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