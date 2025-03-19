Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli haberi

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli olmasının balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.
Pehlivanoğlu, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesini beklediğini ifade etti.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.
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