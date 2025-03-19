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Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi....