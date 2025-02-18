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Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
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Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, barınakta ağ bakımlarını yapıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgar nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların, kıyıya hamsi, istavrit ve mezgitle dönmesini ümit ettiklerini belirtti.

Kentte poyrazın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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