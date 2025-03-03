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Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi
Uludağ’a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor haberi
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
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Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.S.Ç. yönetimindeki 34 BCA 861plakalı hafif ticari araç, Ahimehmet Mahallesi'nde devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ç. yönetimindeki 34 BCA 861plakalı hafif ticari araç, Ahimehmet Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan S.Ç, Ş.D, M.K. ile A.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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