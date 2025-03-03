Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 34 BCA 861plakalı hafif ticari araç, Ahimehmet Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.Ç, Ş.D, M.K. ile A.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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