Tekirdağ’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.M. idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, Saray – Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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