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İBB’de İmamoğlu’nun “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
Balıkesir’de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı haberi
Elektronik sigara kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi
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Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir döviz bürosunun kasasından 9 milyon değerinde döviz çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Atatürk Meydanı'nda gece saatlerinde bir dükkanın duvarını kırıp yandaki döviz bürosun giren...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir döviz bürosunun kasasından 9 milyon değerinde döviz çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Atatürk Meydanı'nda gece saatlerinde bir dükkanın duvarını kırıp yandaki döviz bürosun giren henüz kimliği belirlenmeyen şüpheliler, açtıkları kasadan 9 milyon lira değerinde döviz çaldı.

İş yeri sahibi sabah kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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